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Şahin ve Melek Avcil 'sahte diploma' soruşturması kapsamında 1 gün tutuklu kalacak

KTSU'de başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin Avcil ve Melek Avcil, 1 gün tutuklu kalacak.

Şahin ve Melek Avcil 'sahte diploma' soruşturması kapsamında 1 gün tutuklu kalacak
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Şahin ve Melek Avcil 'sahte diploma' soruşturması kapsamında 1 gün tutuklu kalacak

Kıbrıs Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) Şubat ayında başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın koruması Şerif Avcil’in yakınları Melek Avcil ve Şahin Avcil da tutuklanarak, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Şerif Avcil’in evinde yapıldığını belirttiği aramada, Melek Avcil’e ait Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait öğrenci belgesi bulunduğunu, Şahin Avcil’ ait 4 yıllık bir lisans programı mezunu gösterildiğini aktardı.

Mahkemenin yargıcı Melek ve Şahin Avcil’e soruşturma kapsamında 1 gün tutukluluk verdi.

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YORUMLAR
Kktc
Kktc - 3 saat Önce

Peee demek kktc bu işler için kurulmuş. Geç de olsa anladım.

BANSA KARA
BANSA KARA - 5 dakika Önce

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