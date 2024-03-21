Şahin ve Melek Avcil 'sahte diploma' soruşturması kapsamında 1 gün tutuklu kalacak

Kıbrıs Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) Şubat ayında başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın koruması Şerif Avcil’in yakınları Melek Avcil ve Şahin Avcil da tutuklanarak, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Şerif Avcil’in evinde yapıldığını belirttiği aramada, Melek Avcil’e ait Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait öğrenci belgesi bulunduğunu, Şahin Avcil’ ait 4 yıllık bir lisans programı mezunu gösterildiğini aktardı.

Mahkemenin yargıcı Melek ve Şahin Avcil’e soruşturma kapsamında 1 gün tutukluluk verdi.