Ombudsman İlkan Varol Tapu ve Kadastro Dairesi’nin İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını duyurdu



Ombudsman, Mehmet Bodurhan’ın Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan ölçüm yenileme işlemi sonrasında İnönü köyündeki taşınmaz malında yaklaşık bin metrekarelik küçülme olduğu, yapılan itirazlar sonrasında Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından hatanın düzeltilmesine karar verildiğini ancak çeşitli kereler düzeltme işlemleri başlatılmasına rağmen sonuçlanmadığı iddiasını soruşturarak rapor hazırladı.

Raporda, İnönü Köyü harita yenileme çalışmasının sonucunda Mehmet Bodurhan’ın taşınmaz malının alanının yaklaşık bin metrekare küçüldüğü kaydedildi. Raporda, Bodurhan’ın hatanın düzeltilmesi için 3 kere Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini ve Daire’nin ise Bodurhan’a 3 kere yanıt vererek hatanın düzeltileceğini belirttiği de aktarıldı.

İnönü Köyü Harita yenileme çalışmasının 21 Kasım 2016 tarihinde başladığına ve İyi İdare Yasası’nın “İdare yükümlülüklerini makul süre içinde yerine getirir.” ifadesini içeren 10’uncu maddesine işaret edilen raporda, “İnönü Köy Muhtarlığı ve Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği’nde askı asılarak İnönü Köyü Harita yenileme çalışması 21 Kasım 2016 tarihinde yapılmaya başlanmış, Sayın Bodurhan yenileme çalışması sonucunda arazisin alanında meydana gelen küçülmenin ardından söz konusu durumun düzeltilmesi amacıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi’ne başvuru yapmıştır. Sayın Bodurhan’ın talebinin olumlu karşılandığı, iki defa düzeltme için krokiler çizilerek ihbar gönderildiği ancak günümüze kadar geçen sürede düzeltmenin yapılmadığı ve Sayın Bodurhan’ın sahibi ve/veya hakkı olan 968,41 metrekare alanın taşınmaz malın kayıtlarına eklenmediği tespit edilmiştir. Gelinen bu aşamada İdare, İyi İdare Yasası’nın 10’uncu maddesine aykırı davranmıştır.” ifadeleri kullanıldı.