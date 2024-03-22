Farkındalık yaratıldı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, (MS) Farkındalık Ayı kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) gezi treniyle Lefkoşa turu düzenleyerek, MS hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Girne Kapısında toplanan Dernek üyeleri, “MS’i öğren, beniMSe, MS’e inat gülüMSe”, “MS’in farkındayım, siz farkında mısınız?” “MS farkındayım, MS hastalarının yanındayım” yazılı dövizler ve balonlar taşıdı. Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Harmancı’ya desteği nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.

LTB Başkanı Harmancı ve Dernek Başkanı Hançerli gezi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Dernek Başkanı Sibel Hançerli konuşmasında, MS Farkındalık Ayı çerçevesinde MS’e dikkat çekmek, MS hastalarının neler yaşadığını topluma anlatmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Derneğin, önemli bir toplumsal misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, toplumda çok da fazla bilinmeyen MS ve MS ile yaşama ilişkin hem ailelerin hem de ailesinde MS olan bireylerin topluma entegrasyonu anlamında Derneğin önemli bir görevi olduğunu söyledi.

