Sevgi şairi anıldı

Kültür Dairesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılına ithafen düzenlediği Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma’nın ödül töreni dün, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde yapıldı. Törene, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesinin, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, bu yıl ilk kez şair ve yazar Kamil Özay adıyla şiir alanında düzenlediği yarışmanın ödül töreni saat 16.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezinde yer aldı.

Seçici Kurul üyeliklerini Kültür Dairesi Müdürü ve Şair Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, Yakın Doğu Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Doç. Dr. Turgay Akalın’ın yaptığı yarışmada; Zeray Uzunoğlu, Seval Unan ve Burak Erkut’un çalışmaları mansiyonla ödüllendirildi.

Kültür Dairesi sanatçılarının sunduğu müzik dinletisi ile başlayan tören, konuşmalarla sürdü.

Kamil Özay’ın eşi Ayten Özay ise, kısa konuşmasında, Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma’na emek verenlere ve katılanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Kamil Özay’ın özgeçmişi ve bazı şiirleri okundu, şiir okuyanlar ile jüri üyelerine Ataoğlu tarafından plaketlerin takdimi yapıldı.

Sonrasında özgeçmişleri okunan mansiyon ödülü almaya hak kazananlar da kısa birer teşekkür konuşması yaptı, şiirlerini okudu ve plaketleri ile hediye kitaplarını Ataoğlu’ndan aldı.

Tören, anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

