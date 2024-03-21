Çok insanı zehirledi

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği uyuşturucu maddeleri Kuzey Kıbrıs’ta satan Nijeryalı Darlington Ablaba Alaku 7 yıl hapse mahkum edildi. Güneyden iki ayrı tarihte bir kiloya yakın uyuşturucu getirdiği açıklanan sanık hakkındaki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların toplum sağlığın çok olumsuz etkileyen ve yaygın suçlardan oluşuna dikkat çekti.

Yargıç, sentetik uyuşturucu ithal ve verme suçunun 20 yıla, suç gelirini aklama suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç, ülkemize eğitim adı altında gelen ancak uyuşturucu suçları işleyenlerin sayısının giderek arttığını açıkladı. Yargıç, mahkemenin bu tür suçları işleyenlere tolerans göstermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın avukatının uyuşturucuyu yabancı kişilere sattığını söylediğini kaydederek, yerli veya yabancı kişilere satılmasında bir fark olmadığını, kişilerin zehirlendiğini ifade etti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren yargıç, sanığa oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Gönyeli’de 19 Temmuz 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Darlington Ablaba Alaku’nun evinde arama yapılmış, toplamda 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, 10 adet hap ve hassas tartı cihazı ele geçirilmişti. Sanığın güneyden iki farklı tarihte 300 gram, 622 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile 14 adet MDMA hapı ithal ettiği belirlenmişti. Sanık, 300 gram daha uyuşturucu madde ithal edip, 290 gramını sattığını itiraf etmişti.

Sanığın evinde ayrıca 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunmuştu.