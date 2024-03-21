TCMB politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Piyasadaki genel beklenti, seçim öncesi faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Son olarak şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aşmıştı. TÜFE şubatta aylık bazda ise yüzde 4,53 arttı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,8 olmuştu.

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Enflasyonun beklentilerden yüksek sevidede seyretmesi, son toplantıda faiz artışını pas geçen TCMB'nin tekrar sıkılaştırma hamlelerine dönebileceği ihtimallerini gündeme getirmişti.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran 2023 ile Ocak 2024 arasındaki dönemde TCMB politika faizini 3 bin 650 baz puan yükseltti. Ocak ayında politika faizinin yüzde 45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi ve şubat ayında faizi sabit tuttu.