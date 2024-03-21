Önemli itiraf 

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy ve Bahçelievler’de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Yusuf Çamlıca ile Erdoğan Kanioğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kanioğulları’nın tasarrufunda 50 gram hintkeneviri ile az miktarda kokain bulduğunu açıklandı.

Yusuf Çamlıca’nın evinde ise 20 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2024 tarihinde 19.40-21.10 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Bahçelievler’de düzenlenen operasyon kapsamında Erdoğan Kanioğulları’nın ikametgahında yapılan aramada 50 gram ağırlığında hintkeneviri ve 500 miligram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, Minareliköy’de gerçekleştirilen operasyonda da Yusuf Çamlıca’nın ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından yapılan aramada 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polise itiraflarda bulundular

Polis, Yusuf Çamlıca’nın uyuşturucu maddeyi B.E. isimli kişiden 27 Ocak 2024 tarihinde 28 gram olarak satın aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının beyanı üzerinde, uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan B.E’nin ziyaret edildiğini ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, Erdoğan Kanioğulları’nın ise ifadesinde uyuşturucu maddeyi 12 Mart’ta güneyde aranan şahıs aracılığıyla ithal ettiğini söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Erdoğan Kanioğulları’nın 6, Yusuf Çamlıca’nın ise 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreleri onayladı.