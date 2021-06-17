Muhtar Nevzat Akçagil’e övgü yağdı

Görneç muhtarı Nevzat Akçagil, dün Lefkoşa’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi yakınlarında

Bulduğu cüzdanı büyük bir heyecanla polise teslim etti. Cüzdanın içinden 2.5 TL, ehliyet ve 2 adet kredi kartı çıktı.

Vatandaşlar, muhtar Akçagil’in bu tavrını büyük bir memnuniyetle karşıladı.



Akçagil konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:“Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Sivil Savunma binalarının o cadde üzerinde araç ile seyrederken yolun ortasında bir cüzdan gördüm. Yavaşlayıp aldım. İçerisinde ikibuçuk tl para, bir ehliyet, iki de kredi kartı görünce doğru Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gittim. Orada cüzdanı görevlilere teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra cüzdanın sahibi beni arayarak sevincini paylaştı ve teşekkür etti.Çok güzel bir duygu hissettim vicdanımda, yabancının hissettiği sevinci sanki ben hissediyordum... Çağrım olsun bu satırları yazarken herkese, insanların yaşantısında emniyet kemeri olan İYİLİK önceliğimiz olsun şu kısacık hayatta, insan sevgisi gönlümüzde eksik olmasın. Her iyilik bir sadakadır."