Kriz çözülmedi

Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkan Joe Biden ile yaptığı görüşmenin içeriğine değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'le yaptığı görüşmede S-400 konusunun gündeme geldiğini belirtti ve “ Farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesinde gündeme gelen Kabil Havalimanı ve S-400 konularında açıklamalarda bulundu. Sullivan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusu gündeme geldi. Bu konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG politikasını "Müttefik bir ülke yerine terör örgütlerine destek verenler yaptıkları büyük yanlışı er ya da geç anlayacaktır" sözleriyle eleştirdi.

Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıyı hatırlatan Erdoğan, ''ABD hala Afrin’deki hastanenin bombalanması konusunda, bu terör örgütünün YPG olduğunu söyleyemedi. Biz her zaman 'iyi terörist, kötü terörist' şeklindeki bu ikircikli tavırla, terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır. Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok'' dedi.

ABD ile S-400 gerilimi

ABD ile gerilim yaratan bir başka başlık da S-400 alımı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'le yaptığı görüşmede "Pozisyonumuzda değişiklik olmayacak" mesajı verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ''Gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35’te üzerimize düşeni yaptık. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini söyleyerek "Takvim belirmedi ama sinyaller ortaya çıktı" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesinde gündeme gelen Kabil Havalimanı ve S-400 konularında açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray muhabirleri ile bir telefon brifingi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Biden görüşmesinde de bulunan Sullivan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusu gündeme geldi. Bu konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan söz konusu görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çıkma sürecinde Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi, Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi." dedi. İki liderin de ekiplerini nihai plan konusunda çalışılması için görevlendirdiğinin altını çizen Sullivan, "Türkiye'nin (Kabil) Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldı. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımız konusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Kabil Havalimanı konusunda çalışmaktan dolayı iyi hislere sahip olduğunu belirten Sullivan, "Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz." dedi.