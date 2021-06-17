Yargı bağışlamadı

Ercan Havaalanı’ndan karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan sanıklar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3 davadan yargılanan sanıklar 21 gün hapse mahkûm edildi.

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada, sanıkların 23 Nisan tarihinde Ercan Havaalanı’ndan dolandırmak kastı ile ‘sahte davranışla kayıt’, karantinaya girmeden KKTC’ye giriş yapmak sureti ile ‘yasal emirlere riayetsizlik’ ve ‘Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket’ suçlarından aleyhlerine dava getirildiği belirtildi.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların yargılandığı suçların ciddiyetine vurgu yaptı.



Pandemi koşullarında sahte beyanda bulunarak sanıkların ülkeye giriş yaptığını ve toplum sağlığını tehlikeye attıklarını ifade eden Yargıç Temay Sağer, olayın meydana geldiği gün Ercan Havaalanı’nda görevlerini yapmayan personelin suçun işlenişine katkısı olduğunu belirtti.Sağer, sanıkların ülkeye giriş sağladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarının da dikkate alındığını ve kararda ağırlaştırıcı olarak kullanıldığını ve caydırıcı hapislik cezası verilmesi gerektiğine değindi.Sağer, sanıkların hem sahte davranış ile ülkeye giriş yaptığını hem de bu durumu normal bir durummuş gibi başkalarını da teşvik eder mahiyette sosyal medya üzerinde reklam etmelerinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.Yargıç Temay Sağer, sanıkları yargılandıkları 3 ayrı davadan 21 gün hapse mahkûm ettiğini açıkladı.