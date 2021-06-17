Hileyle 500 Euro

Suna ERDEN

Bulgaristan uyruklu Stancho Iliev Georgiev, el çabukluğuyla dövizciden 500 Euro çaldı.

Girne’de Yüksel Demirel isimli döviz bürosuna giden zanlı, bin 780 dolar verip, Euro almak istediğini söyledi.

Döviz ofisi zanlıya dolar karşılığı bin 450 Euro verdi ancak Georgiev, el çabukluğuyla bir saniye içerisinde paradan 500 Euro aldıktan sonra değişim yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Döviz bürosu zanlıdan aldığı bin 780 doları geri iade ederken, karşılığında farkında olmadan 950 Euro aldı.

Böylece zanlı bin 780 dolar ve çalmış olduğu 500 Euro’yla dövizciden ayrıldı.

Zanlı gittikten kısa süre sonra durumu fark eden döviz bürosu çalışanları polise haber verdi.

İncelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlı Lefkoşa’da yakalandı.



Zanlının kaldığı yerde yapılan aramada çaldığı 500 Euro ile dolar ve Türk Liraları bulunarak emare alındı.Zanlıyla ilgili başka bir döviz bürosundan da şikâyet gelirken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Hileyle para çaldı

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren Yüksel Demirel isimli döviz bürosuna müşteri olarak gittiğini belirtti.

Polis, zanlının döviz bürosuna bin 780 dolar verip Euro’ya çevirmek istediğini söylediğini aktardı. Zanlıya bin 780 dolar karşılığında bin 450 Euro verildiğini açıklayan polis, Georgiev’in el çabukluğuyla paranın içerisinde 500 Euro aldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının daha sonra para değişimi yapmaktan vazgeçtiğini, altın alacağını söylediğini, Euroları iade ettiğini ve vermiş olduğu bin 780 doları geri aldığını açıkladı.

Polis, zanlının böylelikle hile ve el çabukluğuyla 500 Euro çaldığını ifade etti.

Zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip tutuklandığını kaydeden polis, Lefkoşa’da ikamet ettiği adreste arama yapıldığını, 500 Euro ve yine çalıntı olduğu düşünülen Dolar ve Türk Liralarının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlı ile ilgili olarak 15 Haziran’da Girne’de faaliyet gösteren Altınör Döviz ofisinden de 2 bin 800 Türk Lirası parayı benzeri bir şekilde çaldığına dair şikâyet aldıklarını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, yeni şikâyetlerin gelebileceğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.