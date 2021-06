Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 12.10’da toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak, Meclis Danışma Kurulu’nun toplantının “genel görüşme ve Meclis araştırmasıyla ilgili işler” bölümünde “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporunun güncel konuşmalardan önce görüşülmesi okunarak, oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisi hakkında komitede İvedilik önerisi ele alındı. Söz alan, Komite Başkanı Sunat Atun, bu konuda mağdur olan bir kesim olduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesi için teknik düzenlemenin yapılacağını, komite üyelerinin üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.

İvedilik önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Seçim Tarihinin Belirlenmesi, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad-Hoc Komite Başkanlığı’na Sunat Atun, Başkan vekilliğine ise Bertan Zaroğlu’nun getirildiği milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Konu hakkında söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, komitenin kurulmasının demokrasiye sunulan kara bir leke olduğunu ileri sürerek, komitenin oluşumunun Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Seçim tarihinin belirlenmesi için Hukuk Siyasi İşleri ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi gerektiğini söyleyen Baybars, gayrı yasal şekilde kurulduğunu belirttiği komiteye başkan ve başkan vekili atamasını eleştirdi.

Artık YDP’li olmadığını söyleyen bir kişinin, bu komiteye YDP’den başkan vekili olmasını da eleştiren Baybars, komiteye üye vermeyeceklerini ve yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Özdenefe: Laiklik ilkesi çiğneniyor

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, anayasanın birinci maddesine atıfta bulunarak, Başbakan, kabinesi ve hükümeti destekleyenlerin aldıkları her kararla, mecliste yarattıkları her bir gündemle Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal ettiklerini, ülkede demokrasi sosyal adalet bırakmadıklarını ileri sürdü.

Laiklik ilkesinin de çiğnendiğini savunan Özdenefe, bu hükümetin ilki başararak, Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal etmekle tarihe geçeceğini, KKTC’yi kendi çıkarları için paspas eden bir hükümet olarak anılacaklarını iddia etti.

Özyiğit: Parsel parsel arazileri devrediyorsunuz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, hükümetin önce kapsamlı bir engelliler yasası geçirmesi gerektiğine değinerek, hükümeti bu halkın sorunlarıyla ilgilenmemekle suçladı.

UBP’nin kendi içindeki kurultay kavgaları nedeniyle söz konusu komitenin kurulduğunu ileri süren Özyiğit, bu arada hükümetin seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TC’nin yapacağı söylenen hastane için TC’ye arazi devredildiğini, yolları yapacak TC’ye o zaman yolların da mı devredileceğini soran Özyiğit, TC’den getirilen suyun ve tamirinin bize satıldığını söyledi.

Özyiğit, Geçitköy göletinin de TC’ye devredilip devredilmediğini, Türkiye’nin her yaptığının TC’ye mi devredileceğini sordu.

Özyiğit,“Bir yandan parsel parsel arazileri devrediyorsunuz, hükümeti ne zaman devredeceksiniz?” diye sordu.

Hasipoğlu: Erken seçime Meclis karar versin

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, erken seçime gidilmesi konusunda hiçbir itirazları olmadığını, ancak bunun Meclis çatısı altında karar verilmesini istediklerini kaydetti.

Komite için bütün partilerin katkısının istendiğini anımsatarak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde üç parti olduğunu, ancak söz konusu komite için tüm partilerin üyelerinin bulunması için çağrı yaptıklarını anımsatan Hasipoğlu, geçmiş kararlara ve oluşturulan özel komitelere atıfta bulunarak, Teberrüken Uluçay’ın Meclis Başkanlığı döneminde, komiteler konusunda bunun bir emsali olduğunu söyledi.

Eczacılar için önemli gelişme

Meclis Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi onaylandı.

Ek sunuşla gündeme getirilen ivedilik oylamadan önce söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, meclis komitesinde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yasasının tadili yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bunun, eczacılık mesleğinin çağa uygun hale getirilebilmesi için yapılan bir çalışma olduğunu belirtti.

Eczacılığın sağlık alanına önemli bir katkı sağladığına dile getiren İncirli, bu yasanın ivedilikle görüşebilmesi için onay verdiklerini söyledi.

1995’teki yangın konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına” ilişkin Meclis Araştırma Komitesi raporu görüşüldü.

Komite Başkanı Yasemin Öztürk, Meclis Araştırma Komitesinin raporunu okudu. Raporu madde madde okuyan Öztürk, Komitenin, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından sonra günümüze kadar meydana gelen yangınları değerlendirdiğinde, alınan önlemlerin arttırılması ve herhangi bir ihmale fırsat vermemek için ivedilikle bir “Yangın Protokolü”nün hazırlanarak, hayata geçirilmesi gerektiğini tespit ettiğini kaydetti.

Angolemli: Orman’daki kablolar kaldırıldı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yangın konusunda hükümetleri başarısızlıkla suçladı.

Elektrik kabloların ağaçların arasından geçmesinin yangına sebebiyet verdiğinin bilindiğini dile getiren Angolemli, ormanlık alanlarda var olan kablolara hemen müdahale edilip devlet tarafından kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Angolemli, sadece insanlara değil, denetim yapmayan idarecilere de gerekli cezanın verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahiner: Kıb-Tek zarar ettiriliyor

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu, hükümetin icraatları, siyasi gelişmeler, eğitim, turizm, çalışma hayatına ve Kıb-Tek’e ilişkin güncel konuşmalarla devam etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “KIBTEK Organize Bir Şekilde Yok Edilmek Mi İsteniyor?” konulu konuşma yaptı.

Şahiner, KIB-TEK ile ilgili yapılan hataların gün yüzüne çıkarıldığını ancak bakan ve ekibinin herhangi bir adım atmadığını ileri sürerek, yargıya doğru gidilmekte olduğunu söyledi.

Organize bir şekilde KIBTEK’in zarara uğraması için uğraşıldığını savunan Şahiner, “Attığınız adımlar sizi yargıya taşıyacak, bu yoldan geri dönün” dedi.

Arıklı: Şahiner avukatlığa soyundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Şahiner’in “vurguncu firmaların avukatlığına soyunduğunu” iddia etti.

Şahiner’e “kavramları karıştırdığı, yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirdiği” suçlamasında bulunan Arıklı, göreve geldiği zaman sahte belgelerle neticelendirilerek, 38.8 dolara ihale edilmiş bir ihaleyi durdurduğunu belirtti.

Arıklı, araştırma komitesine belgeleri sunduğunu belgelerin şaşkınlık yarattığını söyleyerek, “Böyle bir ihaleyi durdurmasaydım hoşunuza mı gidecekti?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bir sonraki toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.