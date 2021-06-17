‘Ücretsiz PCR’ cezası

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Fuar Alanı'nda ücretsiz PCR test kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Test yaptırmak için sabahın erken saatlerinde alana giden vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Sıcak havada saatlerce bekleyen vatandaşların isyanı sürerken, sınır kapılarının açılması, geçişler için test zorunluluğu olması kalabalığın giderek artmasına neden oluyor.

Vatandaşlar, test için görevlendirilen personel sayısının yetersiz olduğunu söylerken, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.



Vatandaşlar, fuar alanında iki noktada test çalışması yapıldığını ve sadece üç kişinin görev yaptığını ifade ederek, “Onlarca insana üç personel yetişemez. Çalışan sayısı ve test noktaları artırılmalıdır” dedi.

Alsancak’ta da aynı manzara

Öte yandan Lefkoşa’da olduğu gibi PCR yoğunluğu Alsancak’ta da yaşandı. Alsancak’taki PCR merkezinde de insan yoğunluğu oluştu, vatandaşlar uzun süre bekledi.

Oteller, restoranlar ve marketlerde çalışanların yanı sıra öğrenciler de test yaptırmak için sıraya girince PCR merkezlerindeki kuyruklar giderek uzadı.