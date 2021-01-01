Mukhtar serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, uyuşturucu maddeyi saklı olduğu yerden aldıkları sırada suçüstü yakalanan Mehmet Kırlar ile Muhammed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 26 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde, uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisini aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi.

Üreten, bölgede yapılan kontrolde, yolun sol kısmında, ikinci aydınlatma direği altında, poşet içerisinde 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını anlattı.

Üreten, bölgede pusu görevine başladıklarını ve bir aracın aynı gün bölgeye geldiğini belirtti.

Zanlı Mehmet Kırlar’ın araçtan inerek uyuşturucu maddeyi aldığı esnada suçüstü yakalandığını aktaran Üreten, Muhammed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar’ın ise olay yerinden kaçtığını anımsattı.

Dosyası kabarık

Mukhtar’ın da 27 Aralık’ta Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını anımsatan Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Üreten, benzeri sabıkaları olan Kırlar’ın, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, diğer zanlının ise uygun teminata başlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Mehmet Kırlar’ın 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Muhammed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar’ın ise 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.