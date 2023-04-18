Müthiş buluş

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 152 adet hap, 10 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamada operasyonun dün saat 11.00 sıralarında gerçekleştirildiğini belirtildi. Alınan ihbar üzerine F.B.’nin (E-27) Lefkoşa’daki evinde arama yapan narkotik ekipleri, mutfakta çay paketi içerisinde 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde buldu. Evde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları para bulunarak emare olarak alındı. Operasyonun ardından F.B. gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak.