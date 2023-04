Lloyd: KKTC’ye katkıya hazırız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk - İngiliz Derneği heyetini kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda gerçekleşen kabulde dernek üyelerine hitap eden Başkan Töre, KKTC’de hayatlarının güzel geçmesini dilediğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan bir takım sorunlar olabileceğini ifade eden Töre, ancak bu sorunların hükümetin, meclisin ve devletin çözmesinin mükellefiyetleri olduğunu belirtti.

Vatandaş olsalar da olmasalar da İngiliz kökenli yurttaşların ikamet yeri olarak KKTC’yi seçmesinin kendilerine mutluluk verdiğine değinen Töre, Kıbrıslı Türklerin İngiltere ile her zaman güçlü bir bağı olduğunu, hemen her aileden bir tanıdığın mutlaka İngiltere’de ikamet ettiğini vurguladı.

Kendi ailesinin de bir göçmen olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine göç ettiğini anımsatan Töre, 1974 yılına kadar EOKA baskısı ve tehdidi nedeniyle 4 kez göçmenlik yaşadıklarını söyledi.

Şu an da KKTC’de özgür ve güvenli bir şekilde yaşadıklarını belirten Töre, Rumlarla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, barış ortamında yaşamak istediklerini kaydetti.

Töre, Güney ile karşılıklı dayanışma ve işbirlikleri olabileceğini ancak, bu saatten sonra birleşmenin mümkün olmadığını, çünkü Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu belirtti.

“Siyasi bir duruşumuz yok”

Ziyaret için teşekkür eden dernek üyeleri ile her zaman bir arada olmak istediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk - İngiliz Derneği Başkanı Philip Lloyd da konuşmasında, derneğin İngiltere’de ya da başka bir yerde doğup burada yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni vatan bilmiş kişilerden oluştuğunu ifade ederek, yaşanılan sorunlar olabileceğini ancak bu sorunların da diyalog ve karşılıklı işbirliği ile çözüleceğine inandıklarını belirtti.

Ülkenin fiziki altyapısının son 20 yılda oldukça mesafe kat ettiğine değinen Lloyd, ilerleyen günlerde daha çok mesafe alacaklarına inandıklarını söyledi.

Lloyd: “Dernek olarak elimizden geleni her zaman yapmak istemekteyiz. Bunu siyasi olarak söylemiyoruz. Dernek olarak siyasi bir duruşumuz yoktur. Ancak sosyal olarak hayatın her alanında KKTC için katkı yapmaya hazırız.” dedi.