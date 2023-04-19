Bakanlar kuruluna Başkanlık etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, çevre ve eğitim konularında vaatlerde bulunurken, milli bir havayolu şirketi kurma, biletleri ucuzlatma ve Ercan Havalimanı'nı açmanın da sözünü verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu kontrolünde, Lefkoşa'dan 5, Gazimağusa'dan 3, Girne'den 2, Güzelyurt'tan 2,Lefke'den bir ve İskele'den 2 okulu temsilen toplam 15 öğrenci kabineyi oluşturdu.

Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu.

Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Yedidalga İlkokulu öğrencisi Ada Beylem Yayla, tüm arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak sözlerine başladı. Yayla, 23 Nisan’ın önemine de işaret ederek, bunun dünyadaki tek çocuk bayramı olduğu vurguladı.

Konuşmaların ardından çocuklar, Başbakan Üstel’e çiçek verirken, Üstel çocuklara günün anısına hediyeler takdim etti.

