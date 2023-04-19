Çalışmaları anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefkoşa'nın 5 farklı okulundan öğrenciler LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre 9 Eylül İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu ile Arabahmet İlkokulu'na bağlı öğrencilere, Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit eşlik etti.

Başkan Harmancı, belediye meclis toplantılarının gerçekleştirildiği LTB Mimar Mehmet Vahip toplantı salonunda buluştuğu çocuklara, belediyenin temel hizmetleri hakkında bilgiler verdi.