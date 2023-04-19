banner564
banner556

Çalışmaları anlattı

banner587

Harmancı, Lefkoşa'nın 5 farklı okulundan öğrencilerle bir araya geldi

Çalışmaları anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefkoşa'nın 5 farklı okulundan öğrenciler LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.
Açıklamaya göre 9 Eylül İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu ile Arabahmet İlkokulu'na bağlı öğrencilere, Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit eşlik etti.
Başkan Harmancı, belediye meclis toplantılarının gerçekleştirildiği LTB Mimar Mehmet Vahip toplantı salonunda buluştuğu çocuklara, belediyenin temel hizmetleri hakkında bilgiler verdi. 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakanlar kuruluna Başkanlık etti
Bakanlar kuruluna Başkanlık etti
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473