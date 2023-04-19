Can kulağı ile dinlediler

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz hafta, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Girne Amerikan Koleji’ni ağırladı. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 350 kişinin kabul edildiği ziyaretlerde, deniz kaplumbağalarının yaralanma sebepleri ve sağlık durumları hakkında bilgiler verildi. Deniz kaplumbağalarının beslenme şekilleri ve yaşam döngüleri anlatılarak, öğrencilere kara ile deniz arasında bir dengenin olduğu bilinci aşılandı.

Merkezde bulunan 8 yaralı deniz kaplumbağasının rehabilitasyon süreçlerini dikkatle dinleyen ziyaretçiler, özellikle Yağmur ile yakından ilgilendiler. Öğrenciler, misina dolanması nedeniyle yüzgecini kaybeden ve sindirim sisteminden plastik atıklar çıkan Yağmur’un bir an önce iyileşerek denize kavuşması için şans dilediler. Oldukça yararlı geçen ziyaretin ardından, Meritta Kids Club tarafından yapılan etkinliklere katılan minik ziyaretçiler keyifli vakit geçirdiler.

Kara: Hedefimiz doğa bilincinin pekiştirilmesi

Bugüne kadar Merkeze ulaşan deniz kaplumbağası sayısının yüzü aştığını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Bize ulaşan kaplumbağalarda genel olarak karşılaştığımız yaralanma çeşitlerini; kafa yaralanması, yırtıcı hayvan saldırısı, plastik atıklara dolanma ve atıkları yutma, boğulma ve uzun süre açlık sonucunda halsiz düşme olarak sıralayabiliriz. Bu sebeplerin büyük bir kısmı beşeri kaynaklı olduğundan özellikle okul ziyaretlerinde aktardığımız bilgilerde, bu tarz yaralanmalara sebep olmamak için alınabilecek önlemler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Hedefimiz, geleceğin yetişkinlerinde doğa bilincinin pekiştirilmesine katkı sağlamak” dedi. Yaralı bir deniz kaplumbağası görüldüğünde 0533 839 95 95 numaralı telefondan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne haber verilebileceğini hatırlatan Kara, “duyarlı kişilerin desteğiyle yaralı deniz kaplumbağalarına, sağlıklarına kavuşma ve yaşama şansı verilebilir” dedi.

