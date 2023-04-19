Bilimsel çalışma başlatıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin yeni turizm bölgelerinin belirlenmesi için üniversitelerle yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Bakanlar Kurulu ya da Meclis kararıyla turizm bölgesi ilan edilmesi gereken bölgeler olacağını belirtti.

Yeni sezon öncesi turizm çalışmalarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Fly Kıbrıs Hava Yolları’na dikkat çekti. Ataoğlu, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın tarifeli seferlere başlamasıyla birlikte turizm potansiyelinin artacağına inandıklarını, bilet fiyatlarının daha da dengelenmesinin beklendiğini ifade etti. Ataoğlu, yeni hava yolu, yeni havalimanı, altyapı çalışmaları ve yeni bölgelerle turizm için büyük bir potansiyel yakalanmayı istediklerini vurgulayarak, KKTC’de ilk kez düğün fuarı düzenlendiğine işaret etti.

Ataoğlu, benzeri faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini, düğün turizminden önemli pay beklediklerini söyledi. Bu yıl yine ülkeye büyük miktarda turist beklediklerini, ilk rakamlardan memnun olduklarını ifade eden Ataoğlu, ancak doluluk oranlarını daha da artırmak istediklerini söyledi.

Bilimsel çalışmalar yapılıyor

Ulaşım maliyetleri ve altyapıya katkı çalışmaları sürerken, akademik ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verdiklerini ifade eden Ataoğlu, üniversitelerle yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Ataoğlu, söz konusu çalışmayla KKTC’nin yeni turizm bölgelerinin belirleneceğini, yatırımların da bu bölgelere yöneleceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Bakanlar Kurulu ya da Meclis kararıyla turizm bölgesi ilan edilmesi gereken bölgeler olacağını kaydetti.

Girne Antik Liman’da son durum

Girne Antik Liman’ın son durumunun sorulması üzerine Ataoğlu, 1974’ten sonra limana ilk kez el atmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Ataoğlu, inşaatın sürdüğünü, çalışmalar sırasında tarihi değerler bulunduğunu, hassas davranmak zorunda olduklarını, az bir süre aksaklık olsa da bunun önemli olmadığını, başlayan çalışmanın sürdüğünü biteceğini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini vurguladı. Ataoğlu, deniz içi çalışmaların yakında başlayacağını da sözlerine ekledi.