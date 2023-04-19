Büyük artış var

Mart ayında Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarına yönelik uçuşların, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 oranında arttığı bildirildi.

Rum basınına göre Mart ayında, geliş ve gidişler olmak üzere toplamda 4 bin 720 uçağa hizmet verildi.

Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havaalanı ise Mart ayında, geliş ve gidişler dahil olmak üzere bin 863 uçağa hizmet verdi. Geçtiğimiz yılın Mart ayında ise bu rakamın bin 517 olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi; Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Mart 2023'te Avrupa düzeyindeki uçuşlarda, geçen yıla oranla yüzde 15.4 oranında artış gözlemlendiğini yazdı. Güney Kıbrıs'a Mart 2023’te, geçen yıla göre yüzde 6.9 artışla toplam 4 bin 720 uçuş yapıldı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta ayrıca Mart 2023’teki uçuşların, Şubat 2023’e göre de yüzde 26.2 oranında arttığını yazdı.