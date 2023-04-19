Ortalık karıştı

CHP Genel Başkanı ve Milllet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolarlık yatırım" vaadi siyasette yeni bir tartışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tefecilerden söz aldı." ifadelerine Kılıçdaroğlu ise "Tefeciden para almayacağız yatırım yapacaklar." diye yanıt verdi. Siyasette 300 milyar dolar vaadi tartışması sürüyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen "Tefecilerden aldığı söz." eleştirisine karşı açıklamalarda bulundu.

"300 milyar dolarlık söz aldım." diyen Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar temiz para, helal para. Helalinden yatırım yapacaklar." dedi.

İstediklerinin demokrasi ve insan hakları olduğunu ve onu da mutlaka yapacaklarını dile getiren CHP lideri, "Alışmışlar tefecilere para vermeye... Sanıyorlar ki tefeciden alacağız." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terörle iş birliği suçlaması da vardı.

İki kırmızı çizgilerinin bayrak ve vatan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü kırpmadan onlar için ölüme gideriz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş birliği yapanlar bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve hizmeti kutsal görüyoruz..." ifadelerini kullandı.

