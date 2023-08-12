Sil baştan

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde bir kez daha değişikliğe gidildi. Üstel, kabinedeki UBP’li bakanların yarısını değiştirerek yeni listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu ve onay aldı. Üstel, yeni kabinesini açıkladıktan sonra ileride başka değişimlerin yapılabileceğini söyledi ve “Milletvekili arkadaşlarımızın tümü bakanlık yapabilecek durumdadır” dedi.

Buna göre; Maliye Bakanlığına Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığına Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sadık Gardiyanoğlu getirildi. Tarım Bakanı Dursun Oğuz da yeni kabinede İçişleri Bakanı oldu.

Oğuz’un yerine Hüseyin Çavuş Kelle atandı. Ziya Öztürkler Ankara’da resmi görüşme yaparken, bakanlık görevinden alındığını öğrendi.

Hareketli saatler yaşandı

Siyasi kulislerde dün hareketli saatler yaşandı. Gün boyu süren kabine değişikliği olacağına dair söylemler, Başbakan Ünal Üstel’in yeni kabineyi sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitmesiyle resmiyet kazandı.

Üstel, dün saat 17.00 sıralarında kabinedeki bazı bakanları değiştirerek, yeni listeyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Tatar, yeni listeyi onaylarken, Üstel başkanlığındaki kabinenin UBP kanadındaki 8 bakandan 4’ü görevden alındı, bir bakanın da görevi değişti.

Kimler gitti, kimler kaldı, kimler geldi

Kabinenin UBP kanadından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy görevden alındı.

Maliye Bakanlığı’na UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu atandı.

Önceki kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz ise İçişleri Bakanı oldu.

Hüseyin Çavuş ve Sadık Gardiyanoğlu ilk kez bakan olarak kabinede yer alırken, Üstel'in başbakanlığındaki hükümette Maliye Bakanlığı’ndaki isim ikinci kez değişti. 12 Mayıs 2022 'de kurulan hükümette Maliye Bakanı olarak görev alan Sunat Atun 26 Temmuz 2022'de istifa etmiş, yerine Alişan Şan atanmıştı. Yeni değişiklikle Maliye Bakanı Özdemir Berova oldu.

Kabinedeki tek kadın olan İzlem Gürçağ Altuğra ise görevden alındı.

Kabinenin son şekli

Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu.