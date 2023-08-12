Web TV’ler kayıt altına alınıyor

Ömer KADİROĞLU

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı ve üyeleri Diyalog Medya’yı ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü. Ziyarette yürütülen çalışmalar anlatıldı.

YYK Başkanı Fevzi Hansel, Web TV’lerin kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi. Akar ise Web TV’lerin kayıt altına alınmasının önemine değindi. Akar, “Web TV’ler kayıt altına alınırken çalıştırılacak asgari personel sayış, yatırımlarının gerçekleşmesi ve profesyonelce yapılması gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

Hansel: Çalışmalar polis ile birlikte yürütülüyor

Hansel, kaçak yayıncılıkla ilgili çalışmaların polisle birlikte yürütüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Malumunuzdur 2022 yılının ekim ayında yasamızda kapsamlı bir değişiklik olmuş ve özellikle web TV yayıncılığını ve platform yayıncılığını da kayıt altına alan bir çalışma yürürlüğe girmişti. Bu vesile ile pek çok web TV’nin müracaatları alındı. Şu an itibariyle başvuru yapmamış ve yayında olan birkaç kuruluş kaldı ve bunları da takip ediyoruz. Özellikle kaçak yayıncılıkla ilgili çalışmaları Hüseyin Gürlek takip ediyor ve polisle birlikte hareket ediliyor.”

Fonda para birikecek

Hansel, ayrıca yasanın değiştiğini, YYK’nın bundan böyle yılsonu gelir fazlasını genel bütçeye iade etmeyeceğini belirtti. Hansel şunları söyledi:

“ Para fonda birikecek. Bu fonda birikecek paralarla da sektörün gelişmesi için projelere finansman sağlayacak. İcabında fonun büyüklüğüne göre fon yönetimi kapsamında belki kuruluşlara katkı sağlayacak veya belki kredi kullandıracaktır. Bunu süreç içerisinde hep birlikte yöneteceğiz.”

Akar: Tek kişilik yayıncılık yapılıyor

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da Web TV’lerin kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

Akar şöyle devam etti:

“Web TV’ler kayıt altına alınırken çalıştırılacak asgari personel sayış, yatırımlarının gerçekleşmesi ve profesyonelce yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Tek kişilik veya iki kişilik yayıncılık yapılıyor. Bu ülkede medya doğru düzgün kayıt altına alınmazsa bu ülkenin siyaseti de ekonomisi de sosyal sorunları da düzelmez. Herkes kendi başına özellikle kamu kuruluşlarına çok ciddi iddialarla gidip yaklaşıyor ve en fazla kendilerinin izlendiğini iddia ediyor ve reklam veren şirketlerle görüşmeler yapıyor. Ben başından beri diyorum ki bunu devlet yapsın. Nasıl ki dünyanın her yerinde ve Güney Kıbrıs’ta hangi kanal ne kadar ,hangi program ne kadar izleniyor biliniyor ,bu bize yol göstericidir. Böyle bir uygulama reklam verecek olan firmalara da yardımcı oluyor.”