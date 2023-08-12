Çarşamba günü oturum yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 16 Ağustos Çarşamba günü olağanüstü toplanıyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından çarşamba günü saat 10.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Toplantı çağrısı Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine yapıldı.

Özersay: İş ola atılmış bir adım

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ana muhalefet CTP ve bazı bağımsız milletvekilleri tarafından Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılmasının iş ola atılmış bir adıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, bu şartlarda kürsü konuşmalarının herhangi bir faydası olmayacağını, UBP-DP-YDP tarafından katılım olmazsa Meclis toplantısının dahi yapılamayacağını kaydederek, olağanüstü toplantı çağrısının “iş ola atılmış bir adıma” dönüşebileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu ve Bakanlık kararlarıyla ülkede taş taş üstünde kalmadığını, memleketin kurumlarının, arazilerinin ve değerlerinin yerle bir edildiğini ileri süren Özersay, “Bu şartlarda bu gayrimeşru hükümeti sineye çekip ona normal bir hükümet muamelesi yaptığınız ve Meclis’te oturup kaldığınız sürece hem sonuç alamazsınız hem de sadece bu hükümetin ömrünü uzatmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersayü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis’in olağan toplantısından ne hayır gördük ki olağanüstü toplantısının bir hayrı olsun? Normal bir parlamenter demokraside olsaydık Meclis’te hükümeti sıkıştırma, hükümete baskı yapma ya da hükümetten hesap sorma ya da yasama süreçlerindeki yanlışları engelleme mümkün olabilirdi. Ama şu anda halk iradesi yok sayılarak demokratik teamüllere aykırı şekilde oraya oturtulan gayrimeşru bir hükümet var, o nedenle Meclis’te kalmayı tercih eden muhalefet vekillerinin Meclis’teki mevcudiyeti yanlış olan hiçbir şeyi önlemediği gibi bu gayrimeşru hükümetin işine geliyor! Bunu son bir yılda hala görmediniz mi?

Bakanlar Kurulu ve Bakanlık kararlarıyla memlekette bir yıldır taş taş üstünde, memleketin kurumlarını da, devletin arazilerini de, değerlerini de dümdüz ettiler! Meclis’teki olağan toplantılardaki kürsü konuşmalarıyla bunların hangisine engel olunabildi ki şimdi olağanüstü Meclis toplantısıyla engel olunacak? Meclis’teki muhalefet Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı! UBP-DP-YDP milletvekilleri katılmaz, nisap sağlanamazsa o zaman iyice etkisiz eleman konumuna girmiş olmayacak mısınız? Bunu da mı görmüyorsunuz? Bu gayrimeşruluğu sineye çekip böyle bir hükümete normal bir hükümet muamelesi yaptığınız sürece maalesef kaybeden memleket olacak.”

