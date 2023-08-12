Biri vurdu devirdi diğeri kafasını ezdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde önceki sabah yaşanan olayda; eğlenmek için gittiği mekanın işletmecisi ve güvenlik görevlisi tarafından dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in katil zanlıları Mehmet Yazıcı ve Doğu Ömer Alçıner mahkemeye çıkarılarak, haklarında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Öldürülen Mavideniz’in ailesi büyük bir öfke yaşarken, polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat ekipleri de güvenlik çemberinde yer alırken, mahkemede cinayetle ilgili detaylar aktarıldı.

Güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı’nın suçunu kabul ettiği, işletmeci Doğu Ömer Alçıner’in ise ifade vermeyi reddettiği açıklandı.

Zanlıların ifadelerinde; Hüseyin Mavideniz’in huzursuzluk yarattığı için mekandan dışarı çıkarıldığını söyledikleri aktarıldı.

Son darbeyi Doğu vurdu

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Mavideniz’in çıkarıldıktan sonra tartışmanın mekanın önünde devam ettiğini, Mehmet Yazıcı’nın, maktule sağ eliyle şiddetli şekilde yumruk atarak, yere düşüp kafasını beton zemine çarpmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, Doğu Ömer Alçıner’in ise yerde yatan maktulün kafasına, 3 kez ayağının topuk kısmıyla vurduğunu açıkladı.

Polis, Mavideniz’in yere düştüğü zaman hayati bulgularının olduğunu ancak zanlı Alçıner’den aldığı darbe ile beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Yazıcı’nın olay anında 215 promil alkollü olduğunu belirlediklerini de söyledi.

Hüseyin Mavideniz’e otopsi yapıldığını belirten polis, ölüm nedeninin darbeye bağlı beyin kanaması olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Kavgaya karışan 11 kişi de tutuklandı

Bu arada mesele ile ilgili olarak, işletme içeride başlayan kavgaya karışan Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya da dün ciddi darp suçlaması ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlıların, işletme içerisinde başlayan ve cinayet ile sonuçlanan kavganın, taraflarından biri olduğunu belirterek, soruşturma maksatlı süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mesele kapsamında önceki gün gözaltına alınan C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K.(E-23), Y.Ö.(E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M.(E-26,), T.A.(E-21), T.Y.(E-36) ve B.K’ye

(E-28) ise dava tebliği yapılarak serbest bırakıldığı açıklandı.

Olayın geçmişi

İngiltere’de yaşayan bir çocuk babası Hüseyin Mavideniz, babasının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki hafta önce Kıbrıs’a gitti. İskele’de faaliyet gösteren Breeze Disco Clu’a eğlenmeye giden Mavizdeniz, 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.20 çıkan kavgada mekanın güvenlik görevlisi ve işletmecisi tarafından ciddi şekilde darp edilerek, öldürüldü. Mavideniz’in darp edildiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, güvelik görevlisinin Mavideniz’e yumruk atıp devirdiği, işletmecinin ise ayağıyla başını ezdiği görüldü.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023, 09:35