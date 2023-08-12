Büyük vurgun

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi’ne ait pos cihazıyla

4 milyona TL’ye yakın vurgu yapıldığı ortaya çıktı.

Vurgunun yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin banka kartı ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak, yapıldığı tespit edildi. İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketin sahibi İsmet Koca tutuklanırken, zanlının su suçu tek başına işlemediği, aranan 2 kişi olduğu açıklandı.

Zanlının yabancı uyruklu şahısların kart bilgilerine nasıl veya kimler aracılığıyla ulaştığı mercek altına alındı.

Zanlının işyerine operasyon düzenleyen mali polis, kartlarından para çekilen şahıslara satış yapılmış gibi hazırlanan sahte faturaların ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İşyerine baskın yapıldı, emareler alındı

Olguları aktaran polis memuru, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığı ve mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3 milyon 617 bin 166 TL paranın, iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

7 günde 4 milyona yakın çekim

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini iş yerinde bulunan pos birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3 milyon 617 bin 166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

101 işlem yapıldı

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, ilk tespitlere göre; 101 işlem yapıldığını belirtti.

Satış yapmış gibi fatura hazırladı

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 8 adet sahte faturayı düzenleyerek ve bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürülen ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olan fatura tespit edilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan iki şahsın arandığını belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.