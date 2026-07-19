Nabız yoklayacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret, Rum basınında Kıbrıs sorunundaki sürecin yeniden canlandırılması için kritik bir diplomatik girişim olarak değerlendirildi. Guterres’i Kıbrıs ziyaretinde yeni konferans için şartların oluşup oluşmadığını değerlendireceği belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Guterres'in Son Kozu" başlığıyla yayımladığı haberinde, Genel Sekreter'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne'nin talebi üzerine Ada'ya gelme kararı aldığını iddia etti. Haberde, Holguin'in Güney Kıbrıs'taki seçimlerin ardından yürüttüğü temasların beklenen sonucu vermediği, yeni bir 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş toplantının tarihini güvence altına alamadığı belirtildi. Bu nedenle Guterres'in, sürecin tamamen tıkanmasını önlemek amacıyla devreye girdiği savunuldu.

Süreç çökmeden geliyor

Alithia gazetesi de Guterres'in ziyaretini, "Süreç Çökmeden Geliyor" başlığıyla duyurdu. Gazete, Genel Sekreter'in amacının diplomatik bir başarı ilan etmek değil, yeni bir çıkmazı önlemek olduğunu yazdı. Haberde, Guterres'in yeni bir gayriresmi genişletilmiş konferans için gerekli koşulların oluşup oluşmadığını yerinde değerlendireceği belirtildi.

Çok şeyi belirleyecek iki gün

Politis gazetesi ise ziyareti "Çok Şeyi Belirleyecek İki Gün" başlığıyla değerlendirdi. Haberde, Guterres'in Ada'dan somut bir sonuç almadan ayrılmak istemediği ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazı aşmak için yoğun diplomatik temaslarda bulunacağı öne sürüldü.

10 kişilik bir heyet eşlik edecek

Gazeteye göre Guterres'e ziyaretinde BM Genel Sekreter yardımcıları Rosemary DiCarlo ile Jean-Pierre Lacroix'un yanı sıra New York merkezinden üst düzey isimlerin de yer aldığı yaklaşık 10 kişilik bir heyet eşlik edecek. Maria Angela Holguin'in de aynı tarihlerde Ada'da bulunarak Guterres'le görüşeceği kaydedildi. İddiaya göre Guterres, 28 Temmuz'da önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek. Aynı gün Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret etmesi, sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi ve akşam saatlerinde iki lider onuruna yemek vermesi planlanıyor. 29 Temmuz'da ise eski Lefkoşa Havalimanı'nda iki liderle ortak toplantı yapılmasının ve ardından Guterres'in basın toplantısı düzenleyerek Ada'dan ayrılmasının öngörüldüğü belirtildi. Politis, ziyaretin olumlu geçmesi halinde hedefin eylül ayında yeni bir 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş toplantının yapılması olduğunu yazarken, Guterres'in temasların sonunda "Ate logo" (yakında görüşürüz) mesajı verebileceğini ileri sürdü.

Hristodulidis siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesinde, Güney Kıbrıs’taki siyasi parti başkanlarıyla, başkanlıkta bir araya geleceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in siyasi parti başkanlarını, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve şekillenmekte olan ortam konusunda bilgilendirmek için BM Genel Sekreteri Guterres’in adaya yapacağı ziyaret öncesinde başkanlığa çağıracağını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026, 04:33