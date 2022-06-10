Nakilleri onaylandı

Dikkatsiz araç sürerek 2 kişinin ölümüne neden olan Harun Reşit Çetin, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek bir can kaybıyla sonuçlanan kazaya neden olan Muhammed Ali Gündoğan ve ülkeye yarım kilo eroin ithal ederken yakalanan Celal Elal Türkiye’ye iade edilecek.

Yargılandığı davada 20 Ekim 2020 tarihinde 5 yıl hapse mahkûm edilen Çetin, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Gündoğan ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Elal’in Bakanlar Kurulu kararı ile cezalarının geri kalan kısmını çekmek üzere Türkiye’ye nakledilecekleri belirtildi.

Dikkatsiz ve ihmalkâr davrandı

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde 15 Haziran 2020 tarihinde Kemal Aydın ve Ayla Yılmaz’ın ölümüyle 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası ile ilgili tutuklu yargılanan Harun Reşit Çetin hakkındaki kararını 20 Ekim 2020 tarihinde açıklamıştı. Sanık,

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin oy birliği ile aldığı kararla 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kararda sanığın 15 Haziran 2020 tarihinde Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde yönetimindeki GM 666 plakalı araç ile Tatlısu’dan Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidişine göre mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen olan Şaban Ateş’in kullanımındaki JD 773 plakalı araçla çarpıştığı belirtilmişti.

Kaza sonucu JD 773 plakalı araçta ön koltukta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın’ın olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Ayla Yılmaz’ın ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Alkol kazaya neden oldu

Muhammed Ali Gündoğan da Akdoğan-Yiğitler anayolunda Aralık 2020’de meydana gelen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle yargılanarak, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, kazada tek kusurlunun sanık olduğunu, 103 promil alkol etkisi altında, aşırı süratli seyrederek, bir kişinin ölümüne neden olduğunu belirtmişti. Sanığın kazaya adeta davetiye çıkardığına işaret edilmişti.

Eroin ithalinden yargılandı

Celal Elal ise uyuşturucu ithali suçundan hüküm giymişti.

Girne Turizm Limanı’ndan 9 Ocak 2019 tarihinde ülkeye TIR araç içerisinde 570 gram eroin türü uyuşturucu sokmaya çalıştığı esnada yakalanan TIR Şoförü Celal Elal ise 15 Ekim 2019 tarihinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Celal Elal, eroin ithal etme suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Test zorunluluğu kaldırıldı

Coronavirüsle mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından bir dizi yeni karar alındı.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, 13 Haziran 2022 tarihinden itibaren, aşılı veya aşısız kişiler Coronavirüs testi yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Ada içi sınır geçişlerinde de test yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştı.