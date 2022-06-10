‘Defalarca tecavüze uğradım’

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kaçak geçmeye çalışırken yakalanan Hindistan uyruklu M.K’nin (K-24) polise verdiği ifadede tecavüze uğradığını, bu nedenle kuzeyde kalmak istemediğini söyledi. Pakistanlı Hassan Ali tarafından defalarca tecavüze uğradığını iddia eden genç kadının ifadesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Hassan Ali soruşturma amaçlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Hindistan uyruklu M.K’nin (K-24)7 Haziran 2022 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada yakalandığını söyledi.

Polis, tutuklanan genç kadının ifadesinde Pakistan uyruklu Hassan Ali’nin tarafından defalarca tecavüze uğradığını anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı ile genç kadının Alayköy’de aynı yerde çalıştıklarını ve aynı evde kaldıklarını belirlendiklerini söyledi.

Genç kadın doktor kontrolünden geçirildi

Polis, M.K’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı tarafından muayene edildiğini belirtti. Polis, genç kadının vajinasında yırtık tespit edildiğine ancak yırtığın eski olduğuna ve herhangi bir ekimoz veya laserasyon görülmediğine dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, tecavüzün gerçekleştiği ikametgâhtan bazı emarelerin alındığını, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Araştırmalarının sürdüğünü ifade eden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında cinsel tecavüz suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.