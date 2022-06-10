Esas dava sürecek

Kredi borcunu yüksek göstererek mahkemeden icra emri aldığı için Universal Bank’ı dava eden Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi’nin ara emri başvurusu dün görüşüldü.

Yapılan ara emri başvurusuyla ilgili duruşma dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, geçici ara emri kararını vermeyi uygun bulmadı. Elkıran, Merkez Bankası’nın tanığının Universal Bank’ın mali gücüyle ilgili sorun olmadığı yönündeki ifadesine dikkat çekip, davaya geçici ara emri verilmesi talebini reddettiğini açıkladı.

Davanın içeriği

Universal Bank’a bir buçuk milyon sterlin borcu olan Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi’nin mallarına el konulması için mahkemeden icra emri alındı.

Tüfekçi, Universal Bank’ın borç senetlerini yüksek göstererek, icra emri aldığını iddia ederek, dava açtı. Açılan davanın yanı sıra icra emrinin durdurulması için de ara emri başvurusu yapıldı. Ancak bankanın icra sürecini başlatmaması nedeniyle ara emri kararı çıkmadı.

Tüfekçi ile banka arasındaki davanın süreceği belirtildi.

Tüfekçi, bankanın birkaç tane borç senedinde hile yaparak; rakamları yüksek göstererek mahkemeye başvurduğunu ve icra emri alındığını savunuyor.

