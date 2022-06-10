Öğrenci izni var

Lefkoşa'da kiraladığı apartman dairesinde 23 yaşındaki G.L.S. (K) ile 25 yaşındaki M.M.U.’ya (K) fuhuş yaptırdığı ve bu yolla kazanç sağladığı tespit edilen Rosemary Ese Bramioh hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, Rosemary’nin evinde ele geçirilen ve fuhuşla ilgili kayıtların olduğu defterin incelendiği belirtildi.

Defterde ismi tespit edilen şahısların arandığı, ifadelerinin alınacağı bildirildi.

Fuhuş kaydının incelemesi sürüyor

Soruşturmayı yapan polis, Rosemary Ese Bramioh’un 2022 yılı Şubat ile Mayıs ayları içerisinde kontrolü altınla bulundurduğu Lefkoşa’daki apartman dairesinde G.L.S. ve M.M. U.’yi para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Rosemary’nin tutuklandığını, tasarrufunda fuhuştan temin edilen kazançları gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri olduğuna inanılan 12 bin 500 TL ile 50 dolar bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Zanlının tasarrufunda ele geçirilen defterle ilgili araştırmaların süreceğini ifade eden polis, Rosemary Ese Bramioh’un soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, üniversite öğrencisi olan Nijeryalı zanlının 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı ileride fuhuşa teşvik ve fahişelik yaptırma suçlarından yargılanacak.