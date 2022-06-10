Şifresiz çektiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisindeki bir restoranda, E.S isimli şahsın düşürdüğü banka kartını bulan, Talat Kartal, Ahmet Karayel ve İsmail Karabiber yetkililere teslim etmek yerine alışveriş yapmayı seçti.

Markete giderek banka kartı ile 8 paket sigara ve içecek alan üç kafadar kısa sürede yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların kamera görüntüleri sayesinde yakalandıkları açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayşegül Kaya, zanlıların, önceki gün üniversite içerisinde bir restoranda, E.S isimli kişinin düşürdüğü banka kartını alarak, 2 ayrı marketten 8 paket sigara ve bir adet kola aldıklarını söyledi. Polis, kartla satın alınan sigara ve kolaya toplam 236 TL ödendiğini açıkladı.

Zanlıların, kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandığını bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 10:13