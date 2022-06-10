Para kasasını tarlaya sakladı

Girne’de yaşayan Elie Drandu Baze isimli şahıs, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmeyi soyduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Zanlının sabaha karşı kilidi kurup mekâna girdiği, içerisinde 7 bin 500 TL bulunan para kasası ve 5 adet cep telefonu çaldığı belirtildi.

Çalınan para kasası olay yerine yakın olan boş bir arazide bulunurken, 7 bin 500 TL ile 5 cep telefonunun akıbeti belirlenemedi.

Zanlının ifadesinde hırsızlık suçunu bir arkadaşıyla birlikte işlediğini itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yapan polis, Elie Drandu Baze’nin 4 Haziran 2022 tarihinde 04.00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmenin kapısının kilidini sert bir cisimle kırarak, içeriye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının içerisinde 7 bin 315 TL bulunan para kasası ile sipariş almada kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonunu çaldığını açıkladı.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, 5 Haziran 2022 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının, 7 Haziran 2022 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerine bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte çaldığını beyan ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ve çalınan telefon ile paranın bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki edebileceğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.