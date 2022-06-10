Öfkesi gözünü kararttı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde önceki gün meydana gelen benzinle yakma olayının nedeni belli oldu. Zanlının eski eşine yardım ettikleri gerekçesiyle amcasını, yengesini ve bir komşularını benzin dökerek yaktığını belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 59 yaşındaki failin, amcası olan 79 yaşındaki adamı, 78 yaşındaki eşini ve 73 yaşındaki kadın kuzenini, evi ateşe vererek yaktığını, adamın hayatını kaybettiğini diğer iki kadının ise ağır şekilde yaralandığını yazdı. Gazete aile üyelerinin tanıklığına dayanarak 59 yaşındaki failin, eski eşine yardım ettikleri ve onunla görüşmeye devam ettikleri gerekçesiyle akrabalarını yaktığını belirtti. 59 yaşındaki failin olay sonrasında arabasıyla açık bir alana giderek yanında bulunan av tüfeğiyle hayatına son verdiğini belirten gazete, 59 yaşındaki adamın, son zamanlarda tehditler savurduğunu ancak kimsenin bu tehditlere inanmadığını yazdı. Gazete, 59 yaşındaki adamın psikolojik sorunları bulunduğunun da anlaşıldığını belirtti. Politis gazetesi 59 yaşındaki adamın, akrabalarının evine yakıcı madde ve av tüfeğiyle gittiğini, geçmişte de onları yakacağı yönünde aileyi tehdit ettiğini yazdı.