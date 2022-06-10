Karar sonrasında ‘şok’ oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2018 yılı Ocak-Haziran ayları içerisinde sosyal medyada tanışıp arkadaş olduğu yaşları 19 ile 20 arasında değişen üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 13 yıl hapse mahkûm edilen Mürsel Aydın hakkındaki ‘üç ayrı cinsel saldırı’ davası daha görüşüldü.

Ağır ceza mahkemesinin 2 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla hapse gönderilen sanık dünkü oturumunda da 13 yıl hapis cezası aldı. Sanık hakkında verilen 13 yıllık hapis cezasının infazı ise dün itibariyle başladı. Böylelikle sanığın bugüne kadar cezaevinde yattığı süre dikkate alınmayıp cezası yeniden başlanmış oldu.

Zorla olmaz

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, kararın gerekçeleri açıklandı.

Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda Cinsel tecavüz suçuna müebbet hapis öngörüldüğünü belirtti.

Başkan Aksun, sanığın işlediği 4 suç arasında cinsel tecavüz suçunun ön plana çıktığının altını çizdi. Fadıl Aksun, cinsel dokunulmazlığın önemli bir hak olduğuna değindi.

Aksun, “Tecavüz suçu cinsel dokunulmazlık aleyhine işlenen suç kategorisinin en tepesindeki suç tipidir. Cinsellik bir özgürlüktür ve doğası gereği karşılıklı rıza gerektirir. Hiç kimse diğerini rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlayamaz” dedi.

Rıza gerektirir

“Tecavüz suçu cinsel dokunulmazlık aleyhine işlenen suç kategorisinin en tepesindeki suç tipidir” diyen Aksun şöyle devam etti:

“Cinsellik bir özgürlüktür ve doğası gereği karşılıklı

. Hiç kimse diğerini rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlayamaz. Cinsel dokunulmazlık, bireyin insan olarak doğumla birlikte getirdiği en temel haklardan biridir. Bunun ihlali mağdurlarda hem bedeni hem de ruhsal birçok arazı beraberinde getirmektedir. Cinsel dokunulmazlığa duyulan saygı bireyin medeniyet düzeyinin de bir göstergesidir. Hiç kimse sırf kendisi istedi diye bir başka kişiyle cinsel ilişki yaşama hakkına haiz değildir. Cinsellikte esas ve mutlak olan karşılıklı rızadır.”

Hafifletici etken yok

Sanığın rızası olmaksızın cinsel ilişkiye girdiği mağdurları alıkoyduğunu ve darp ettiğini ifade eden Aksun, sanığın birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlediğini söyledi.

Başkan Aksun sanığın tutuklu olduğu ve davası görüşüldüğü bir esnada yasal tutukluluktan firar etmeye çalıştığına da vurgu yaptı. Başkan Aksun, hafifletici sebepleri de değerlendirdiklerinde ise suçun işleniş şekli açısından hafifletici bir sebep belirlemenin mümkün görülmediğinin altını çizdi.

Başkan Fadıl Aksun, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 13 yıl hapis cezasına çarptırdıkları ve cezanın tespitinde diğer davaların ağırlaştırıcı faktör olarak göz önüne alındığını belirtti. Aksun sanığın cezasının 9 Haziran 2022 tarihi itibari ile başlamasına karar verdiklerini açıkladı.

Sosyal medyada tuzak kurdu

Sanık 1 Ocak 2018 tarihinde Instagram’da tanışıp arkadaş olduğu B.E.’ye Lefkoşa’da Anıt Tepe civarındaki yüksek bir tepede tecavüz etmişti. Sanık Şubat ayı 2018 tarihinde ise yine sosyal medyada arkadaş olduğu B.Y. isimli 19 yaşındaki kıza da yine Anıt Tepe yakınındaki yüksek bir tepede araç içerisinde darp edip, tecavüz etmiş, kızlık zarını yırtarak vahim zarara uğratmıştı. Sanık evlilik vaadiyle B.Y’yi susturmuş ve konuşmak için buluştuklarında ise ikinci kez tecavüz etmişti.

Sanığın 20 Haziran 2018 tarihinde yine sosyal medyada tanıştığı E.G. isimli kızı da bir bahane ile evine götürüp darp edip, tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Baba ile oğul davaya etki etmeye çalıştı

Şikayetler üzerine tutuklanan sanık yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Yargı süreci devam ederken, sanığın babası Faruk Aydın ile kardeşi Bünyamin Aydın şikayetçi kızlardan E.G.’ye ulaşıp, ifadesini değiştirmesi için baskı yapmıştı.

Durumdan haberdar olan polis, baba ile oğlunu tutuklamıştı. Faruk Aydın ile Bünyamin Aydın yapılan soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Yargıdan kaçtılar

Ancak baba ile oğlunun mahkemeye başvurup, teminat değişikliği yaptığı, bu esnada Türkiye’ye gittiği ve bir daha dönmedikleri belirtildi.

Kaçtı ama kurtulamadı

Sanık Mürsel Aydın dava duruşmaları için götürüldüğü Lefkoşa Mahkemesi’nde 12 Eylül 2019 tarihinde firar etmişti.

Duruşma sonrası polis aracına bindirilirken, ellerindeki kelepçe ile kaçmayı başaran seri tecavüzcü sanık Aydın, birkaç saat sonra yakalanmıştı.