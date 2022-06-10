Başı belaya girdi

Girne’de 2017-2019 yılları arasında izinsiz emlakçılık yaptığı tespit edilen Stephan Gerard Menzies mahkemelik oldu. Mali Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu yetkili makamdan izinsiz olarak ‘Komisyon ve emlak işleri’ faaliyetinde bulunduğu belirlenen zanlı, teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şubede görevli polis memuru Sami Güneş, Girne'de faaliyet gösteren Reliable Homes LTD. isimli iş yeri direktörü Stephan Gerard Menzies'in2007-2019 tarihleri arasında yetkili makamdan izinsiz olarak “Komisyon ve emlak işleri” faaliyetinde bulunduğunu söyledi.

Güneş, Stephan Gerard Menzies'in birçok emlak satışına aracılık ederek komisyon aldığının tespit edildiğini belirtti.

Güneş, bu yönde ifadeler temin edildiğini, ayrıca zanlının Girne Belediyesi'nden iş yeri izni aldığı zaman faaliyet alanının komisyon ve emlak işleri olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Zanlının Emlakçılar Birliği’ne üye olmadan emlakçılık işlemleri veya emlak komisyonculuğu yapmasının yasalarca suç olduğuna değinen Güneş, bu konunun kamuoyunu ilgilendiren ciddi bir suç olduğuna vurgu yaparak, zanlının teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına, bu amaçla bir kefilin 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedine imza atmasına karar verdi.

Zanlı teminat şartlarını yerine getirerek davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.