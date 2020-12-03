Nami: HP’ye güvenmiyorum

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi. Halkın Partisine (HP) güvenmediğini söyleyen Nami, “Ancak bunu bir erken seçim temizler. Seçimin bence Eylül 2021’e kadar kalmaması lazım. Seçimi çok daha erken bir sürede yapmalıyız” dedi.

Nami, HP’ye neden güvenmediğini ise şu şekilde açıkladı, “Güven dünyada en zor kazanılan ama en kolay kaybedilen şeydir. Bu yaşandı ve güven kaybı oldu. Vazo bir kere kırıldı. Şuanda görüştüğümüz partilerden özellikle HP ve DP’nin içerisinde ciddi sıkıntılar ve ayrışmalar olduğunu biliyoruz. Sağlam zemine basıp basmadığımız ile ilgili de en azından benim içimde çok ciddi tedirginlikler ve şüpheler var. O yüzden kolay bir süreç değil…”

BRT’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Nami, “Ben parmağımın arkasına saklanacak değilim. HP ile yaşadıklarımızla ilgili her şey hafızamda çok canlı. O yüzden her gün benim için acaba bugün ne olur şeklinde geçecek bir dönem olacak” ifadelerini kullandı…

“En doğru yol en erken seçime gitmektir”

Nami konuşmasının devamında şunları aktardı, “4’lü hükümeti kurmanın ben halen daha zor olduğuna inanıyorum. En doğru yolun süratle bir erken seçime gidilmesi olduğuna inanıyorum. Bence seçimi en erken zamanda yapmak gerekiyor. Yani sıkıntılar, güvensizlikler ortada. Demokrasimize müdahalelerle ilgili yaşananlar ortada. Bu toplum bazı travmalar, büyük şoklar yaşadı. Bununla ilgili ne düşündüğünü halka sormak lazım. Kime ne karne veriyor? Kimin yaptığını onaylıyor, kimin yaptığını onaylanmıyor, ceza kesecek. Bunu halka sorduktan sonra yeni bir Meclis’in oluşması ve o Meclis’in içerisinde koalisyonların oluşmasının ve o konuda da hiçbir önyargım yok. Çeşitli formüller olabilir. Ama yeter ki halk konuşsun ve iradesinin ne noktada olduğunu çok süratli bir şekilde söylesin. Meclis şuan halkın iradesini yansıtmıyor…”

