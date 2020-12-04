Farkındalık yaratıldı

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulun minikleri öğretmenleri ile birlikte anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte minikler, su şişesi kapaklarından karton üzerine çizilen figürü yaptı. Minik elleri ve yürekleri ile engelleri aşmak gerektiği mesajı veren öğrenciler güzel bir çalışma ortaya çıkardı.

Kreş yöneticileri, hedeflerinin çağdaş normlarda İngilizce eğitim verilerek farkındalığı bilen çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi.



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:35