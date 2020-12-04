Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde dün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin biri de genç girişimci Çilem Dağıstanlı tarafından Köşklüçiftlik bölgesindeki Algım Özel Eğitim Merkezi’nde idi. Dağıstanlı, merkezde eğitim alan çocuklara yönelik “Butik kurabiye yapımı, süsleme ve cupcake etkinliği” yaptı. Etkinlikte çocuklar hem keyifli bir gün geçirdi hem de kurabiye yapımını öğrendi. Birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren ve önemli etkinlikler düzenleyen Dağıstanlı, “21 Mart tarihinde yapmayı planladığım bu sosyal sorumluluk projemi pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştim. Dünya Engelliler Gününde ertelediğim sosyal sorumluluk projemi hayata geçirmek istedim. 2021 yılını bir umutla ve sevinçle karşılamak için yeni yıl kurabiyeleri yapıp cupcake süsledik. Amacım hem çocuklara eğlenceli bir gün geçirebilecekleri bir ortam yaratmak hem de onların öğrenmelerine katkı sağlamaktır” dedi.