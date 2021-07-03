Ne günlere kaldık

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak ekonomik durumu bozulunca kaydını yenilemeyen ve bu nedenle kaçak duruma düşen Nijeryalı Osarodion Thomson Ewemade dün 4’üncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 15 Haziran 2021 tarihinden beri Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekleyen zanlının akıl sağlığıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, ayrıca ihraç işlemlerinin henüz bitmediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmaların geciktiği, zanlının ülkesine dönecek parası olmadığı öğrenilirken, dün 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Zanlının 3 gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne doktor gözetiminde kalacağı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 sıralarında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Ewemade'nin 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren öğrenci kaydını yenilemediğini, KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmadan kaldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını ancak soruşturmanın bu süre içerisinde tamamlanmadığını belirtti.

Polis, zanlının akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili bazı şüpheler olduğunu, bu nedenle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ancak doktorun 3 gün yatılı kalmasını talep ettiğini aktardı.

Polis memuru, ayrıca ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onaylarken, zanlının 3 gün doktor gözetiminde kaldıktan sonra rapor alınacağı belirtildi.