Geri adım yok

Başbakan Ünal Üstel, ortaokul ve lise düzeyindeki disiplin kurallarına ilişkin tüzük değişikliğiyle başlayan tartışmaların ardından, dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık’ta 11.45'te başlayan görüşmeye, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Genel Sekreter Burak Maviş ve sendika temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca; Başbakanlık Müsteşarları Durali Güçlüsoy, Hüseyin Cahitoğlu ve Berhan Ongan da yer aldı.

Söz konusu tüzük değişikliğine öğretmen sendikaları tepki göstermiş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Başbakan Üstel, önceki gün Meclis’te yaptığı açıklamada, "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü"nün, Bakanlar Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini duyurmuştu.

Başbakan Üstel, hükümet olarak uzlaşıdan yana olduklarını, dini inançlara saygının önemine dikkat çekmiş, toplumda oluşan gerginliği gidermek adına gerekli istişarelerin yapılacağını ve tüzüğün birlik ve beraberlik içinde yeniden ele alınacağını ifade etmişti.

Maviş: Tüzük geri çekilecek

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, öğretmen sendikaları Başbakanlık önünde basına açıklama yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakan Üstel’in dün Meclis’te yaptığı açıklama doğrultusunda, tüzüğün geri çekileceğini söylediğini belirtti ve “Saat 15.00’te toplanacak Bakanlar Kurulu’nda tüzüğün geri çekileceği bizlere bildirildi. Kararları takip edeceğiz” diye konuştu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de toplantının Başbakan’ın daveti üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Eylem, Başbakan’ın önceki gün yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu ve disiplin tüzüğüne ilişkin değişikliğin geri alınacağını net bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda kararın netleştirileceğini aktaran Eylem, “Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu toplantısında tüzüğün geri çekilmesine yönelik kararın alınacağını ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanacağını bize iletti. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konunun bilinçli olarak gündeme getirildiğini ileri sürerek, “Ortada bir sorun yoktur. Eğitimde farklı kültürlerden gelen öğrencilerimiz bir bütündür ve bunları bölmeye gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel’in konuyla ilgili net bir duruş sergilediğini de söyleyen Gökçebel, “Sayın Başbakan bu meseleyi çözeceğini ifade etti. Sağduyu bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

