Atina’da kriz çıktı

Atina'daki geçit töreninde Yunan astsubayların Türkiye'ye yönelik skandal sloganları infiale yol açtı. Askerler hakkında disiplin soruşturması başlatılırken Yunan muhalefeti ordu yönetimini eleştirdi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün dün Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır” diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları küfürlerin yer aldığı videonun gerçekliğini doğruladı.

Yunan basınına göre Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay başkanlığı, küfürlü sloganlarla ilgili, olayın koşullarını ve nedenlerini araştırmak, sorumlulukları belirlemek ve uygun disiplin denetimini uygulamak üzere yeminli idari soruşturma başlattı.

Hükümet kaynakları da olayla ilgili olarak "Güç sloganla yansıtılmaz" yorumunu yaptı.

Muhallefetteki PASOK-Değişim Hareketi’nden Michalis Katrinis, olaya tepki gösterdi.

"Aşırı unsurlar" tepkisi

Katrinis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Silahlı Kuvvetler, aşırı unsurlara değil, yüksek düzeyde profesyonellik ve yetkinliğe sahip subaylara ihtiyaç duyar" dedi.

Katrinis, Milli Savunma Bakanlığı liderliğini eleştirerek şunları yazdı: "Geçit töreninde duyulan tabandan gelen küfürlü sloganlar, Savunma Bakanlığı'nın kontrol ve denetim uygulamadığını doğruluyor. Daha sonra yaptığı şey durumu kurtarmıyor veya olumsuz izlenimleri hafifletmiyor.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.

Türkiye'den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Atina'daki geçit töreninde atılan sloganları "küstahça" olarak tanımladı.

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi ve Yunanistan makamlarından izahat istendi.

