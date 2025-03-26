Eğitim Bakanı doğruladı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun GAÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği yatay geçişin yasal olduğunu açıkladı.

Mecliste yaptığı konuşmada diploma konusuna değinen Akpınar, olayın YÖDAK’ın kurulmadığı bir dönemde yaşandığını ifade ederek, GAÜ’nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu ve ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirtti. Akpınar, o dönem denklik sürecini Türkiye Talim Terbiye Kurulu’nun üstlendiğini ve kuruldan Sevinç Atabay isimli bir yetkilinin gelerek GAÜ’nün denetim sürecini başlattığını belirtti. Kendilerine üniversitenin İngiltere ya da Amerika’daki bir üniversite ile iş birliği anlaşması yapmasının önerildiğini, kendilerinin de Southeastern Üniversitesi ile bu süreci yürüttüklerini söyledi.

“O dönem YÖK hem hazırlık okulunu, hem de erkek öğrencilerin askerlik tecillerini kabul ediyordu. 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı da mezuniyet törenine katılmıştı” diyen Akpınar o dönem tüm öğrencilerin Southeastern Üniversitesi mezunu olduğunu belirtti.

KKTC’de kurulan üniversitelerde o yıllarda öğrencilerin yatay geçiş hakkını kullandığını ve sadece İmamoğlu'nun değil başkalarının da farklı üniversitelere yatay geçiş yaptığını anlatan Akpınar “Bizde bir çıkış işlemi var, yatay geçiş işlemi yok” dedi. Akpınar, yatay geçişin Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığını belirtti.

GAÜ 1993'te ÖSYM kitapçığına girdi

Adadaki tüm üniversitelerin kontenjanla öğrenci almak üzere 1993'te ÖSYM kitapçığına girdiğini söyleyen Akpınar, öncesinde öğrencilerin lise mezunu ya da ÖSS sonuçları ile kayıt yapabildiğini, bunun da tamamıyla yasal bir süreç olduğunu belirtti. Sonraki dönemlerde KKTC üniversitelerinden mezunların denklikleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Akpınar “Bugüne kadar hiçbir öğrencimiz denklik sorunu yaşamamıştır” diye konuştu.

YÖK’ün Southeastern Üniversitesi öğrencilerini kabul ettiğine dair belgelerin ellerinde olduğunu ve bunları YÖK’le paylaştıklarını dile getiren Akpınar, işin KKTC üniversitelerini linç eden bir noktaya geldiğini söyleyerek yetkili kurumlara bu anlamda ciddi bir görev düştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu Akpınar’ın anlattığı süreci teyit etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise söz alarak bakanlık olarak YÖK’le uzun zamandır temasta olduklarını belirtti. YÖK’le sorunların çözülmesi için birkaç kez protokol imzaladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerin ÖSYM kitapçığına 1993’te girdiğini söyleyerek, Akpınar’ın anlattığı süreci teyit etti.

Kurallara uyan Türkiye vatandaşı öğrencilerin denkliğe başvurmaya bile ihtiyacı olmadığını, bunun protokollerle teyit edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, 1993 öncesinde kayıt şartlarına uymadığı halde kayıt yapan öğrencilerin sorun yaşayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, üniversitelerin para kazanmak için kurulmaması gerektiğini dile getirerek, özeleştiri de yapmak gerektiğini belirtti.

Şahali: KKTC üniversiteleri etkilendi

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin KKTC üniversitelerini etkilediğini söyledi. Şahali, KKTC’den alınan diplomaların iptal edilmesine dair soru işaretlerinin ortadan kalkması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. KKTC’deki üniversitelerin sağlıklı bir şekilde denetlenmediğini söyleyen Şahali, yükseköğrenimdeki türbülansı durdurmak için devletin ne yaptığını sordu.