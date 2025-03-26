Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy halkı, Akçiçek bölgesinde faaliyet gösteren taş ocağı işletmecilerini protesto etti. İş araçlarının kullandığı Dağaşan Caddesi ve bağlı yolların trafiğe kapatıldığı eylemde, taş ocaklarının kapatılması talep edildi.

Yetkililere çağrı yapan köylüler, adım atılmazsa eylemlerin süreceğini kaydetti.

Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy muhtarlıkları tarafından düzenlenen eyleme, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Eylemde, “evlerimiz başımıza yıkılıyor”, “köyde maske takmak istemiyoruz”, “patlamalardan ve tozdan bıktık”, “köy dediğin oksijendir, toz değil”, “köyde yaşıyoruz ama temiz nefes alamıyoruz”, “her gün depremi yaşıyoruz”, “kontrolsüz, dikkatsiz kamyonlardan bıktık”, “zeytin ağaçlarımız tozdan çok etkileniyor”, “organik sebze değil, tozlu sebze yiyoruz” yazılı dövizler açıldı.

Pilli: Yakında kanser olacağız

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli eylemde yaptığı konuşmada, bölgede üç tane taş ocağı işletmesi olduğunu ifade ederek, bir firmaya daha izin verildiği duyumunu aldıklarını belirtti.

Taş ocaklarından çıkan tozların dört köyü etkilediğini dile getiren Pilli, Şirinevler-Kozanköy toprak yolundan günde yaklaşık 300 tane kamyon geçtiğini ifade Etti. Pilli, tozdan kaynaklı, çok büyük sıkıntı içerisinde olduklarını, köylülerin çamaşırlarını dahi dışarıya asamadığını söyledi.

“Yakında kanser olacağız.” diyen Pilli, patlamalar nedeniyle evlerde çatlaklar meydana geldiğini de kaydetti.

Tabur: Kontrollü çalışsın

Alemdağ Muhtarı Ömer Tabur da, bölgedeki taş ocaklarının kapanmasını veya kontrollü bir şekilde çalışmasını istediklerini belirtti. Tabur, kamyonların kullandığı Şirinevler-Kozanköy yolunun asfaltlanması da istedi.

Kinsiz: Kamyonlar yollara zarar veriyor

Akçiçek Muhtarı Ali Kinsiz de, köylünün toz, topraktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, ağır tonajlı kamyonların yollara zarar verdiğini söyledi.

Alkanat: Bu sorun çözülmeli

Kozanköy Muhtarı Serkan Alkanat da, yıllardan beri ihmal edilen sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Alkanat, devletin, bir an önce işe el atmasını istedi.

Dört köyün sakinleri ne dedi…?

Eylemde, köy sakinleri de söz aldı. Akçiçek köyü sakini Kaan Ürer, iş araçlarının “yarışır” gibi kullanıldığını belirterek, defalarca kaza atlattığını dile getirdi.

Şirinevler köyü sakini Münür Gayi de, kamyonların kullandığı Şirinevler-Kozanköy yolunun trafik açısından çok ciddi tehlike arz ettiğini belirterek, “Bir kaza olacak Allah göstermesin, birileri ölecek. Kamyonlar hiç durmadan birbirini geçer, yarışır. Ben yolu kullanırken çok tedirginim.” dedi.

Şirinevler köyü sakini Hediye Kamçılı da, eşini kanserden kaybettiğini, oğlunun ise astım hastası olduğunu ifade ederek, “Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Benim oğlum dört aydır Gönyeli’ye taşındı. Neden benim evladım köyünü terk edip, başka yerde kalsın.” dedi.

Dağaştı: Esas sorun yolun toprak olması

Öte yandan bölgede taş ocağı işletmeciliği yapan Aşan Group Direktörü Mahmut Dağaştı da eyleme katılarak, açıklama yaptı. Bölgede kesintisiz olarak 23 yıldır taş ocağı işletmeciliği yaptığını kaydeden Dağaştı, bölgede üç tane ruhsatlı işletme olduğunu söyledi.

Patlatmaların Jeoloji ve Maden Dairesi ile polis gözetiminde kontrollü bir şekilde yapıldığını dile getiren Dağaştı, esas sıkıntının iş araçlarının kullandığı yolun toprak olması olduğunu kaydetti. Bölgeye olan ilgi ve sirkülasyonun fazla olmasından dolayı yolu kullanan araçların arttığını ifade eden Dağaştı, “Motosiklet, bisikletle geçin yine toz kalkacak. Bütün mevzu budur.” dedi.

Köylüler haklı

Köylülerin haklı olması nedeniyle eyleme katıldığını, amacının, şov olmadığını kaydeden Dağaştı, taş ocaklarının kapatılması talebini eleştirdi.

Dağaştı’nın konuşmasına tepki gösteren köylüler, taş ocaklarının kapatılmasını istedi.