Ömer KADİROĞLU
Güney Kıbrıs’ta 2021-2024 yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında düşüş kaydedildiği ve 4 yılda 156 can kaybının yaşandığı açıklandı. İstatistik bilgilere göre; 2021 yılında 48 can kaybı yaşanırken, 2024 yılında bu sayı 41’e geriledi.
Trafik müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu testlerinin başlaması sonrasında ölüm kazalarının azaldığına dikkat çekildi.
Fileleftheros gazetesi; ölümlü kazaları yıllar itibarıyla şöyle verdi:
2021 yılı: 506 kazada 48 ölüm ve 477 yaralanma
2022 yılı: 555 kazada 35 ölüm ve 505 yaralanma
2023 yılı: 506 kazada 32 ölüm ve 468 yaralanma
2024 yılı: 477 kazada 41 ölüm, 441 yaralanma.
Kuzeydeki durum
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; son 4 yılda Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen kazalarda en fazla can kaybı geçtiğimiz yıl yaşandı. Buna göre; 51 kişi hayatını kaybetti.
İşte rakamlar:
2021 yılı: 35 ölüm
2022 yılı: 22 ölüm
2023 yılı: 48 ölüm
2024 yılı: 51 ölüm
1 Ocak-25 Mart 2025: 14 ölüm