Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta 2021-2024 yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında düşüş kaydedildiği ve 4 yılda 156 can kaybının yaşandığı açıklandı. İstatistik bilgilere göre; 2021 yılında 48 can kaybı yaşanırken, 2024 yılında bu sayı 41’e geriledi.

Trafik müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu testlerinin başlaması sonrasında ölüm kazalarının azaldığına dikkat çekildi.

Fileleftheros gazetesi; ölümlü kazaları yıllar itibarıyla şöyle verdi:

2021 yılı: 506 kazada 48 ölüm ve 477 yaralanma

2022 yılı: 555 kazada 35 ölüm ve 505 yaralanma

2023 yılı: 506 kazada 32 ölüm ve 468 yaralanma

2024 yılı: 477 kazada 41 ölüm, 441 yaralanma.

Kuzeydeki durum

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; son 4 yılda Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen kazalarda en fazla can kaybı geçtiğimiz yıl yaşandı. Buna göre; 51 kişi hayatını kaybetti.

İşte rakamlar:

2021 yılı: 35 ölüm

2022 yılı: 22 ölüm

2023 yılı: 48 ölüm

2024 yılı: 51 ölüm

1 Ocak-25 Mart 2025: 14 ölüm

