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Son 4 yılda Kıbrıs’ın güneyinde meydana gelen kazalarda 156 can kaybı yaşanırken, kuzeydeki can kaybının da 156 olduğu ortaya çıktı

Eşitlendi
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Ömer KADİROĞLU

   Güney Kıbrıs’ta 2021-2024 yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında düşüş kaydedildiği ve 4 yılda 156 can kaybının yaşandığı açıklandı. İstatistik bilgilere göre; 2021 yılında 48 can kaybı yaşanırken, 2024 yılında bu sayı 41’e geriledi.   
   Trafik müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu testlerinin başlaması sonrasında ölüm kazalarının azaldığına dikkat çekildi.
   Fileleftheros gazetesi; ölümlü kazaları yıllar itibarıyla şöyle verdi:
   2021 yılı: 506 kazada 48 ölüm ve 477 yaralanma 
   2022 yılı: 555 kazada 35 ölüm ve 505 yaralanma 
   2023 yılı: 506 kazada 32 ölüm ve 468 yaralanma
   2024 yılı: 477 kazada 41 ölüm, 441 yaralanma.

Kuzeydeki durum

   Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; son 4 yılda Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen kazalarda en fazla can kaybı geçtiğimiz yıl yaşandı. Buna göre; 51 kişi hayatını kaybetti.
   İşte rakamlar:
2021 yılı: 35 ölüm
2022 yılı:  22 ölüm
2023 yılı: 48 ölüm
2024 yılı: 51 ölüm
1 Ocak-25 Mart 2025: 14 ölüm
 

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