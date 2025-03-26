Taneyle alan var

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramına sayılı günler kalırken, çikolata, şeker ve baklava gibi ikramlık ürünler alışveriş listelerine girerken, fiyatından dolayı baklavaya pek yanaşılmıyor. Fiyatlardan dolayı geçmiş yıllara göre baklava satışlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Son 3 yıl içerisinde baklavanın kilosu 260 TL’den 800 TL’ye yükselirken, artık eskisi gibi kiloyla değil, taneyle satılıyor.

Diyalog’a konuşan baklavacılar, alım gücü düşen vatandaşların eskisi gibi alış-veriş yapamadığını belirterek, satışlarda yarı yarıya, hatta daha fazla düşüş olduğunu söyledi. Baklavacılar, umutlarını bayrama bağladıklarını ancak henüz bir canlının yaşanmadığını dile getirdi.



Ne dediler…?

Mehmet Örskıran (Gazioğlu Baklava)

“Baklava satışları düştü. Aşırı bir satışımız yoktur. Günlük satışımız iki tepsi üç tepsi ile geçiyor. Geçen sene daha iyi bir satış vardı ancak her geçen sene satışlar düşüyor. Hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle insanların alım gücü bayağı düştü ve gelen fiyat soruyor ancak baklava alamıyor. Baklava kilosu şu anda 800 liraya satılıyor. Daha önce kiloyla baklava alan vatandaşlar şu anda taneyle alıyor. Tek bir dilim baklava alanlar da vardır. Küçük paketlerde baklava satışları da yapılıyor. Cevizli baklavanın kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Bayram yaklaştı, beklentimiz işlerin biraz da olsa artması yönündedir.”



Mehmet Ali Şahin (Anteplioğlu Baklava)

“Baklava satışları geçtiğimiz yıla yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz yıl 500 lira kilosu olan baklava bugün 800 liradan satılıyor. Fıstık sarması ise bin 300 liradır o da Türkiye’de fıstıktaki fiyat artışı ile alakalıdır. Baklava lükstür ve insanlar baklava almayı en sona bırakıyor. İşlerdeki düşüşü hayat pahalılığı nedeniyle insanların alım gücünü kaybetmesi ile alakalıdır. İnsanlar önceden korkusuzca kiloyla aldığı baklavayı bugün cebindeki paraya göre tane olarak alıyor.”



Fiyatlar şöyle;

Baklava: 800 TL

Şöbiyet: 800 TL

Saray Sarma: 700 TL

Fıstık Sarma: 1300 TL

Soğuk Baklava: 850 TL

Midye: 800 TL

