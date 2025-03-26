Tatilde keyif için

Suna ERDEN

Ercan Havaalanında aynı gün farklı saatlerde uyuşturucuyla yakalanan Turgay Demirbaş ile Değer Yılmaz’ın İstanbul’dan tatil için ülkeye geldikleri, uyuşturucu maddeyi içmek için yanlarına aldıkları belirtildi. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da, Değer Yılmaz’ın ise saat 23.00’te Ercan Havaalanına geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in farklı saatlerde ülkeye giriş yapan zanlılara tepki vermesi üzerine eşyalarında ve üzerlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, Turgay Demirbaş’ın tasarrufunda yaklaşık bir ağırlığında hintkeneviri, Değer Yılmaz’ın üzerinde ise içerisinde uyuşturucu olan 6 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, her iki zanlının da ifade verdiğini; Demirbaş’ın uyuşturucu maddeyi bir gram olarak İstanbul’da 500 TL’ye aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlı Yılmaz’ın da uyuşturucu maddeyi 8 ay önce İstanbul’da bir şahıstan aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, yanında getirdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, uyuşturucu maddenin 24 Mart’ta analize gönderildiğini, ancak sonucun çıkmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.