‘Beni neden bıraktın’

Gönyeli’ye bağlı Alayköy’de tartıştığı eski eşini ciddi şekilde darp ettiği iddia edilen Fatih Kansu, olaydan 7 gün sonra yapılan şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlının kendisinden boşandığı gerekçesiyle kavga ettiği eşini elleri ve ayaklarıyla vurarak darp ettiği, kadının vücudunda sararmaya başlamış morluklar tespit edildiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının ciddi darp suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 14 Mart 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Alayköy’deki ikametgahı içerisinde eski eşiyle kendisinden boşandığı için tartıştığını söyledi. Polis, zanlının çıkan tartışma esnasında elleri ve ayaklarıyla eşinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis memuru, şikayetin 21 Mart’ta yapıldığını, zanlının 24 Mart’ta tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde sararmaya başlayan morluk tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, şikayetin devam ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Çalışanlarını şahit gösterdi

Mahkemede söz alan zanlı ise eski eşine vurmadığını, 3 şahidi olduğunu söyledi.

Polis, bu iddia üzerine söz konusu 3 kişinin zanlının yanında çalışan işçileri olduğunu, ustaları aleyhinde ifade vermeyeceklerini düşündüğünü, kadının vücudunda darp izleri tespit edildiğini açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

