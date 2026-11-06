Nefesler tutuldu

Son günlerde Kıbrıs konusunda yoğun bir diplomatik süreç yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, kuzey ve güneyde gerçekleştirdiği yoğun temasların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün adaya geliyor. Fidan, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Baf’ta bir okulu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada, Maria Angela Holguin’in hafta sonunda bazı somut açıklamalar yapabileceğinden söz etti. Hristodulidis ayrıca Kıbrıs sorununda yakın zamanda olumlu gelişmeler yaşanması umudunu dile getirdi.

Hakan Fidan KKTC’ye geliyor

Kıbrıs konusunda son günlerde yaşanan yoğun diplomatik hareketliliğe Türkiye’den de üst düzey ziyaret ekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın kuzey ve güneyde gerçekleştirdiği yoğun temasların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Fidan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ve ikili konular ele alınacak. Gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Holguin’in kuzey ve güneyde yürüttüğü temasların ardından gerçekleşen Fidan ziyareti, Kıbrıs sorunundaki diplomatik sürecin gündemde olduğu bir dönemde önem taşıyor.

Hristodulidis’ten olumlu gelişme beklentisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Holguin ile telefon görüşmesi yaptığını ve Holguin’in kendisine, hafta sonu bazı somut açıklamalar yapılması olasılığından bahsettiğini söyledi.

“Philenews” haber sitesine göre; Hristodulidis, Baf’ta gerçekleştirilen bir etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelişmelerden sürekli haberdar edildiğini kaydederek, Kıbrıs sorununda çok yakında olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair umudunu dile getirdi. Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC’ye gideceğiyle ilgili bir soru sorulması üzerine ise, konu hakkında bilgisi olmadığını ve Fidan’ın olası gelişini, basında çıkan haberlerde gördüğünü söyledi. Geçiş kapıları konusunda herhangi bir gelişme beklenip beklenmediğinin sorulması üzerineyse Hristodulidis, Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin hemen ardından başlatılan çabaların metodoloji, Kıbrıs sorununun özü ve Güven Yaratıcı Önlemler konularını kapsadığını hatırlatarak, “tartışmanın daha geniş bir kapsamda olduğunu” vurguladı. Hristodulidis, halkın endişesinde ve taleplerinde tamamen haklı olduğunu ifade ederek, kendisinin de bu yönde çalıştığını, sürekli öneriler sunduğunu ve eğer siyasi irade olursa, bunların, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayabileceğine inandığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026, 09:58